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Тикнизян – о решении закрыть игроков "Локомотива" на базе: слава богу, это сработало

Полузащитник "Локомотива" Наир Тикнизян прокомментировал решение руководства клуба закрыть команду на базе перед одним из матчей.
Фото: РПЛ
– Нас не будут сразу закрывать на базе? Это решение тренерского штаба. У меня не было никаких эмоций от этого решения, это было логично. Надо было что-то менять, что-то делать для того, чтобы поменять результат. Слава богу, это сработало, – цитирует Тикнизяна "Чемпионат".

В последних двух турах "Локомотив" добыл первые победы в текущем сезоне Российской премьер-лиги, до этого команда дважды проигрывала и трижды играла вничью. В шестом туре в гостях обыграли "Химки" (3:0), в седьмом – взяли три очка в игре с "Оренбургом" (5:1). Прямо сейчас команда занимает восьмую строчку в турнирной таблице. Ближайшие соперники "Локомотива" по РПЛ – "Ахмат" (дома), "Факел" (в гостях) и "Спартак" (в гостях).


Тикнизян Локомотив
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