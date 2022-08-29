- У того же "Спартака" остался костяк - 8-9 человек с прошлого года, 6-7 - с позапрошлого. Это нормальное явление, когда в состав ежегодно добавляется 1-2 игрока. Меняется ли "Спартак" стилистически? Журналисты любят рассуждать: пришел новый тренер, изменил тактику. Я со стороны этого не вижу. Больше играть в короткий пас и контролировать мяч? Я не вижу большой разницы, - приводит слова Добровольского "Чемпионат".
Московский "Спартак" в июне 2022 года сменил главного тренера - вместо 49-летнего на тот момент итальянца Паоло Ваноли в клуб пришел 33-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль. Под его руководством красно-белые разгромно проиграли в первом матче сезона за Суперкубок России петербургскому "Зениту" (0:4), однако после этого провели 5 матчей подряд без поражений. По итогам 7 стартовых туров чемпионата "Спартак" с 16 очками занимает второе место, уступая лидирующему "Зениту" 1 очко. В 8 туре состоится очная встреча красно-белых и сине-бело-голубых на "Открытие Арене".
Добровольский: меняется ли "Спартак" стилистически? Я этого не вижу
Экс-полузащитник "Динамо" и сборных СССР, СНГ и России Игорь Добровольский прокомментировал стилистические изменения в игре московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"