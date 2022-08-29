- Как здоровье сейчас? У меня были травмы - пропустил некоторое время, но сейчас всё в порядке. Я возвращаюсь в свою хорошую форму. Общаюсь ли я лично с Галицким? Возможности общаться один на один у меня с ним не было, но мы пересекались пару раз. Было несколько бесед, но совсем недолгих, - передает слова Кайо Sport24.
26-летний центральный защитник "Краснодара" Кайо в текущем сезоне принял участие в двух матчах своего клуба в Российской премьер-лиге. До 6 тура чемпионата бразильский футболист восстанавливался после травмы, полученной в предсезонной контрольной встрече с "Ростовом".
Кайо: у меня не было возможности общаться один на один с Галицким
Центральный защитник "Краснодара" Кайо рассказал о своем выздоровлении и общении с владельцем клуба Сергеем Галицким.
Фото: РПЛ