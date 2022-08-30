"С одной стороны, верю в трансфер Захаряна [в "Челси"]. С другой — не понимаю, не верю… Не знаю точно, как сейчас, но раньше для получения рабочей визы в Великобритании футболисту нужно было сыграть около 75% матчей в год за свою сборную — то есть образно 7-8 из 10… Насколько я знаю, у Захаряна всего несколько игр за национальную команду", - цитирует Добровольского "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Челси" нацелен на подписание Захаряна. Агент игрока Павел Андреев подтвердил, что переговоры по потенциальной сделке находятся в финальной стадии.
Позднее сообщалось, что трансфер может сорваться из-за проблем с переводом денежных средств столичному коллективу. Руководство "Челси" собирается связаться с "Динамо" для решения появившихся трудностей.
Захарян вышел на поле в шести встречах начавшегося сезона Российской Премьер-лиги, в которых записал себе в актив гол и две результативные передачи.
Добровольский – о Захаряне в "Челси": не понимаю и не верю в его трансфер
Экс-футболист "Динамо" Игорь Добровольский высказался о вероятности перехода полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в "Челси".
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