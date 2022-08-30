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Федун: как мне в статусе простого болельщика? Прекрасно!

Экс-президент "Спартака" Леонид Федун рассказал, как ощущает себя после прекращения работы в клубе.
Фото: ФК "Спартак"
"Как матч? Все хорошо. Жаль, что зрителей мало. Как в статусе простого болельщика? Прекрасно!", - приводит слова Федуна "СЭ".

Напомним, Федун 22 августа сложил полномочия президента "Спартака". Это случилось в связи с тем, что "Лукойл" выкупил 100 процентов акций "Спартака". Кроме того, в распоряжении компании оказался и домашний стадион клуба - "Открытие Арена". Леонид Федун был владельцем "Спартака" с 2004 года.

"Спартак" в первом туре группового этапа Кубка России переиграл "Крылья Советов" (1:0). Единственный гол забил дебютант красно-белых Павел Мелешин.


Федун Спартак
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