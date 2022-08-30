– Сергеев забил "Торпедо", но, когда он выходит, у "Зенита" минус один игрок. Нападающий, который играет спиной к воротам, – не нападающий. Не создаёт глубины атаки, не открывается вперёд. Да, он неплохо выглядит, когда в штрафной. Но он обедняет игру команды. Кассьерра на порядок сильнее, пока не получается с голами, но прорвёт. Сергеев неплохо выходит на замену, под уже подуставших соперников, – цитирует Широкова "РБ Спорт".
Иван Сергеев перешёл в "Зенит" из "Крыльев Советов" зимой 2022 года. Контракт с ним рассчитан до конца сезона-2024/25. За прошедшие семь туров текущего розыгрыша Российской премьер-лиги нападающий принял участие в шести играх, проведя на поле 247 минут. Забил три гола, отдал одну результативную передачу. Также появлялся в июльском матче за Суперкубок России против "Спартака", где забил один из четырёх голов. Свой следующий матч во внутреннем чемпионате "Зенит" проведёт как раз против красно-белых. Встреча состоится 4 сентября, в воскресенье. Место встречи – "Открытие Банк Арена".
Широков: когда Сергеев выходит, у "Зенита" минус один игрок
Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Роман Широков критически высказался об игре Ивана Сергеева.
Фото: ФК "Зенит"