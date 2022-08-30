– Уход Федуна стал сюрпризом – всё произошло довольно неожиданно. Я расстроился. Федун всегда был близок к команде, заходил в раздевалку, давал напутствия. Федун – папа для "Спартака". Всегда приходит в раздевалку: у него авторитет – все стараются к нему прислушиваться, – передаёт слова Литвинова "Чемпионат".
Леонид Федун являлся президентом футбольного клуба "Спартак" на протяжении восемнадцати лет, но покинул свой пост летом 2022 года. При нём московский коллектив выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок страны, а также стал обладателем собственного стадиона – "Открытие Банк Арены", где в это воскресенье "Спартак" примет действующего чемпиона – "Зенит". Встреча состоится 4 сентября в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги.
Литвинов: Федун – папа для "Спартака"
Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов прокомментировал уход из клуба экс-президента Леонида Федуна.
Фото: ТАСС