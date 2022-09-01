По данным источника, для успешного закрытия сделки сторонам осталось уладить технические детали, а синим – согласовать условия контракта с российским хавбеком.
Отмечается, что Захарян в случае успешного завершения сделки продолжит играть за "Динамо" до поступления средств на счет клуба. Вероятнее всего, он останется в столичном коллективе до зимы.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: "Динамо" и "Челси" достигли договоренности о трансфере Захаряна
"Динамо" и "Челси" достигли устной договоренности о переходе полузащитника Арсена Захаряна в стан лондонцев.
Фото: ФК "Динамо"