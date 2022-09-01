"Еще ничего не согласовали. Надеюсь, что все сложится", — цитирует Пименту "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что клубы согласовали условия перехода Захаряна в лондонский коллектив. Сообщалось, что 19-тений полузащитник продолжит играть за "Динамо", пока москвичи не получат деньги за игрока. Велика вероятность, что этот срок растянется до зимы.
Агент Захаряна отреагировал на слухи о согласовании перехода игрока в "Челси"
Агент Рафаэла Пимента, представляющая интересы полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна, прокомментировала слухи о достижении устной договоренности между бело-голубыми и "Челси" по трансферу игрока.
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