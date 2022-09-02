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Мостовой – о матче легенд: я там многим фору дам, не позвали, и всё равно вообще

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой высказался о предстоящем матче легенд между "Спартаком" и "Зенитом".
Фото: Чемпионат.com
– Матч легенд? Где-то прошел слух, что я сейчас нахожусь в какой-то непонятной форме, не знаю, откуда это пошло. Поверьте мне, я фору там многим дам, кто выйдет на поле. Я в прекрасной форме. Это не моя тусовка, смысл туда напрашиваться? Не позвали, и мне все равно вообще. Там даже на поле необязательно выходить, можно спокойно посидеть на лавке, покричать и посмеяться. Такой себе уровень. Вообще не расстраиваюсь по этому поводу, — приводит слова Мостового "РБ Спорт".

Матч легенд "Спартака" и "Зенита" состоится сегодня (2 сентября), в 19:00 по московскому времени. Место встречи – "Открытие Банк Арена". Эта игра станет ответной. Первая проходила в Санкт-Петербурге, на стадионе "Крестовский", 8 июля 2022 года. В тот раз легенды "Зенита" победили со счётом 2:0, голы забивали Роман Широков и Александр Кержаков с передачи Андрея Аршавина. Из новых футболистов сегодня в игре примут участие Роман Павлюченко, Никита Баженов, Артём Ребров, Андрей Ещенко, Алехандро Домингес и Мигель Данни.


Спартак Мостовой Зенит
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