– Ерунда и глупость. В российским футболе есть только один "царь". Ну серьезно, сейчас кого только "царем" не называют. Эти ребята хотя бы историю почитали, откуда человек пришел. Возможно, это небольшой троллинг. Какой-то кипрский клуб, какой-то Кокорин, – цитирует Мостового "Metaraitings".
Напомним, что сегодня (2 сентября) кипрский "Арис" на своём официальном сайте объявил о переходе Александра Кокорина на правах аренды до конца текущего сезона. Трансфер оформлен из итальянской "Фиорентины", за которую в сумме российский форвард сыграл всего одиннадцать матчей, результативными действиями не отметился. В "Фиорентину" Кокорин перешёл из "Спартака" зимой 2021 года.
Мостовой – о представлении Кокорина в "Арисе: в российским футболе есть только один "царь"
Экс-футболист "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал презентацию Александра Кокорина в кипрском "Арисе".
Фото: ФК "Арис"