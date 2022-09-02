В эти минуты на "Открытие Арене" в Москве проходит матч между легендами "Спартака" и "Зенита". После первого тайма на табло ничья - 1:1. На гол Игоря Денисова ответил Роман Павлюченко.
В числе зрителей на этой встрече находится нынешний главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль. По словам генерального директора клуба Евгения Мележикова, это было инициативой самого испанца:
"Это идея Абаскаля приехать на этот матч — все увидеть, ознакомиться", - цитирует Мележикова "Матч ТВ".
Абаскаль посетил матч легенд "Спартака" и "Зенита". Это была его инициатива
Фото: ФК "Спартак"