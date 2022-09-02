"Я не расстроился, что Захарян не уехал в "Челси". Ну уедет зимой. Готов ли по уровню? В основе сначала играть не будет, но потом заиграет. Ехать надо", - цитирует Аршавина "Чемпионат".
Напомним, ранее Захарян мог перебраться в "Челси" в концовке трансферного окна. Английский клуб планировал активировать опцию выкупа на Арсена, которая действует только для европейских клубов и составляет 15 млн евро. Но в конечном итоге лондонский клуб не успел осуществить переход из-за санкций. Трансферное окно в Англии закрылось в ночь с 1 на 2 сентября.
Пресс-служба "Динамо" выпустила официальное заявление о том, что игрок пока продолжит выступать за бело-голубых. Сообщалось, что "Челси" может вернуться к переговорам зимой.
Аршавин - о сорвавшемся переходе Захаряна: уедет зимой. Надо ехать
Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал несостоявшийся трансфер Арсена Захаряна в "Челси".
Фото: РПЛ