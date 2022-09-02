"Сегодня не получилось победить, потому что они убегали и успевали возвращаться. Но ничего. Послезавтра, думаю, "Зенит" возьмет реванш за нас", - приводит слова Аршавина "СЭ".
Сегодня ветераны "Зенита" уступили "Спартаку" в ответном матче (1:2). Петербуржцы вышли вперед благодаря голу Игоря Денисова, но затем дважды пропустили. Голами в составе красно-белых отметились Роман Павлюченко и Александр Ширко.
Встреча между "Спартаком" и "Зенитом" в РПЛ состоится в воскресенье, 4 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. В преддверии встречи сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице, опережая "Спартак", который идет вторым, на одно очко.
Аршавин - о поражении в матче легенд: "Зенит" возьмет за нас реванш послезавтра
Фото: РФС