- С Арсеном мне довелось поработать совсем недолго. Он произвел на меня самое приятное впечатление - и как футболист, и как человек. Захаряну всего 19 лет, вся его карьера еще впереди. Почему он должен сейчас расстраиваться? Тем более что личной вины Арсена в этом нет. Да и вообще ничьей вины нет, просто случились такие форс-мажорные обстоятельства. Сам факт того, что на Захаряна всерьез претендует "Челси", говорит в пользу Арсена и должен только заставить его прогрессировать и работать еще больше, - передает слова Черчесова "СЭ".
Ранее стало известно, что в последних числах августа к 19-летнему полузащитнику "Динамо" и сборной России Арсену Захаряну проявлял предметный интерес лондонский "Челси", от которого в офис бело-голубых поступило официальное предложение о выкупе игрока за 15 миллионов евро согласно соответствующей опции в его контракте. Однако переход не состоялся, поскольку руководство английского клуба не смогло гарантировать "Динамо" получение трансферной компенсации за Захаряна. Трансферное окно в Англии закрылось в ночь с 1 на 2 сентября по московскому времени.
Что с трансфером Захаряна из «Динамо» в «Челси»? Самая последняя информация о возможном переходе
Черчесов - о срыве ухода Захаряна в "Челси": 19 лет, вся карьера еще впереди. Почему он должен сейчас расстраиваться?
Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал несостоявшийся трансфер полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна в лондонский "Челси".
Фото: РПЛ