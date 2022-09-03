"Краснодар" - "Сочи": стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы "Краснодара" и "Сочи" на очную встречу в 8-м туре РПЛ.

Фото: РПЛ

Матч пройдет на домашнем стадионе "Краснодара". Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Павел Шадыханов (Москва). Помогать ему в качестве судьи на VAR будет Анастасия Пустовойтова (Москва).В преддверии встречи "быки" опережают своего сегодняшнего соперника на одно очко. Команда Александра Сторожука с 14-ю очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице. "Сочи", набравший 13, идет шестым.