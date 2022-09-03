Напомним, ранее сообщалось, что Захарян мог перебраться в "Челси" в концовке трансферного окна, но сделка не состоялась. Пресс-служба "Динамо" выпустила официальное заявление о том, что игрок пока продолжит выступать за бело-голубых. Сообщалось, что "Челси" может вернуться к переговорам зимой.
"Как пережил то, что не перешел в "Челси"? Нормально пережил. Нужно играть и показывать себя. Я чуть-чуть взгрустнул, но уже нормально - отошел.
Знал, что они интересовались мной еще зимой. Конечно, приятно, что такие авансы мне выдаются. Буду стараться. Стараюсь, тренируюсь. Общался ли с кем-то из "Челси"? Да. Было предложение. Как я мог отказаться", - сказал Захарян.
Полузащитник Арсен Захарян в текущем сезоне провел 8 матчей в составе "Динамо" во всех турнирах, на его счету 1 гол и 2 результативные передачи. В общей сложности за бело-голубых 19-летний футболист сыграл в 54 матчах, в которых забил 13 мячей и стал автором 16 голевых пасов.
Источник: СЭ
Захарян прокомментировал сорвавшийся трансфер в "Челси"
Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян высказался по поводу несостоявшегося трансфера в "Челси".
Фото: ФК "Динамо"