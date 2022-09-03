- "Зенит" - флагман нашего футбола, но в его составе выступают такие же люди с двумя руками, двумя ногами и одной головой. Они точно так же, как и их коллеги, ошибаются и пропускают. Ни в коем случае нельзя до начала встречи допускать мысль, что остановить их нереально. Нужно выходить и включать спортивную злость и самоотдачу. А как только петербуржцы видят в глазах оппонентов робость и трусость, моментально добавляют и уничтожают их, - передает слова Юрана RT.
4 сентября в рамках 8 тура Российской премьер-лиги на московской "Открытие Банк Арене" состоится встреча "Спартака" и "Зенита". Красно-белые набрали 16 очков в 7 матчах и в промежуточной турнирной таблице занимают четвертое место, уступая 1 очко сине-бело-голубым и "Краснодару", который сыграл на 1 матч больше, и находясь вровень по очкам с "Динамо", которое также уже провело свой матч 8 тура. "Зенит" наряду с "Ростовом" является одним из двух клубов РПЛ, которые еще не терпели поражений в текущем сезоне. Петербуржцы одержали в матчах чемпионата 5 побед и дважды сыграли вничью на выезде - с "Химками" Сергея Юрана (1:1) и грозненским "Ахматом" (0:0).
Юран: "Зенит" - флагман нашего футбола, но в его составе выступают такие же люди с двумя руками и двумя ногами
Экс-главный тренер "Химок" Сергей Юран дал комментарий по предстоящему матчу "Спартака" против "Зенита" в 8 туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"