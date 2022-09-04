- Естественно, мы смотрим, как играются еврокубки, видим это по телевизору. Нам безумно хочется играть там. И есть какая-то отдушина именно в Кубке России, в групповом этапе. Меня лично радует, что есть много игр. У ребят есть шанс проявить себя, показать. У всех футболистов есть практика. Я вижу только плюсы в этом, - передает слова Сафонова Metaratings.ru.
В текущем сезоне российские клубы не выступают в еврокубках из-за запрета УЕФА, вызванного политическими причинами. Чтобы компенсировать отсутствие еврокубковых матчей, Кубок России-2022/2023 проводится по новой формуле с групповым этапом для клубов Российской премьер-лиги. 31 августа "Краснодар" в рамках 1 тура группового этапа Кубка России победил на выезде "Химки" (2:0), ворота в этом матче защищал Станислав Агкацев.
Сафонов: радует, что много игр, есть отдушина в Кубке России, в групповом этапе. Безумно хочется играть в еврокубках
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов рассказал о своем отношении к новому формату Кубка России и отсутствию еврокубков.
Фото: EPA-EFE