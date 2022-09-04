- Сильнее ли "Зенит" на голову? На сегодняшний день - да. Матч это показал. Мы должны были владеть мячом, разыгрывать. Но начали ошибаться, позволили сопернику создать моменты. Мы всегда пытаемся играть по-своему, разыгрывать мяч. Но сегодня я не знаю, почему было много ошибок. Счет мог быть другой. У "Зенита" было много хороших моментов. Игра в нашем исполнении получилась не очень. Мы будем работать дальше. Мы собираемся, тренируемся, готовимся, - передает слова Рыбуса "СЭ".
Встреча московского "Спартака" и петербургского "Зенита" в рамках 8 тура Российской премьер-лиги на поле "Открытие Банк Арены" завершилась победой гостей со счетом 2:1. В составе красно-белых голом отметился нападающий Александр Соболев, у сине-бело-голубых отличились центральный защитник Деян Ловрен и левый вингер Андрей Мостовой. Ранее на старте нынешнего сезона "Спартак" разгромно уступил "Зениту" со счетом 0:4 в матче за Суперкубок России. После 8 тура сине-бело-голубые будут возглавлять турнирную таблицу, в их активе 20 очков, тогда как у ближайших преследователей ЦСКА и "Краснодара" - по 17. Красно-белые с 16 очками находятся на текущей пятой строчке и могут откатиться по итогам тура на шестую.
Рыбус: на сегодняшний день "Зенит" сильнее на голову. У "Спартака" было много ошибок, счет мог быть другой
Защитник "Спартака" Мацей Рыбус прокомментировал поражение своей команды от "Зенита" в домашнем матче 8 тура РПЛ (1:2).
Фото: ФК "Зенит"