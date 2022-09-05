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Наставник "Оренбурга" Личка: в России часто свистят, я бы позволял больше играть. Борьба в футболе - это нормально

Главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка высказал мнение о допустимом арбитрами уровне борьбы в РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"
- Футбол - контактный спорт, здесь борьба - это нормально. А в России часто свистят, и порой такие контакты… Я бы позволял больше играть. Иногда такие театральные эпизоды идут смотреть, что удивляешься: ну нет там красной! Одно дело, когда локтем специально толкаешь, а другое - когда футболист чуть тянет другого, - передает слова Лички "Чемпионат".

"Оренбург" под руководством 45-летнего чешского главного тренера Марцела Лички в прошедшем сезоне занял третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, после чего победил "Уфу" в стыковых матчах (2:2, 2:1) за право участия в высшем дивизионе. В текущем сезоне Российской премьер-лиги уральцы набрали 9 очков в 8 матчах и занимают 12 место в турнирной таблице, опережая зону стыковых матчей на 2 очка.


Оренбург Личка
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