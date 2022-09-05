- Добираться на матчи было сложно: ехали до Орска 3 часа, оттуда самолет до Москвы - еще 2 часа. Труднее всего дались выезды в Ростов-на-Дону и Краснодар: Оренбург-Орск, чартер до Ставрополя, оттуда еще 5 часов на автобусе. И всё это одним днем. Поэтому, если играем в воскресенье, приезжаем всегда в пятницу поздно вечером. Думал, что хуже поездок в Хабаровск уже не будет, а тут оказалось, что путь Оренбург-Москва-Хабаровск еще ничего по сравнению с нынешними выездами на юг, - цитирует Личку "Чемпионат".
С февраля 2022 года по настоящее время 11 аэропортов городов юго-западной части Российской Федерации закрыты на прием гражданских авиарейсов. В их число входят три аэровокзала, базовых для клубов Российской премьер-лиги - Платов (Ростов-на-Дону, "Ростов"), Пашковский (Краснодар, "Краснодар") и воронежский аэропорт имени Петра Первого (Воронеж, "Факел"). Этим командам, а также клубам, приезжающим к ним на гостевые матчи, приходится пользоваться сложными многоэтапными маршрутами с применением аэропортов в ближайших к ним городах - Ставрополе, Сочи, Волгограде, Минеральных Водах. Помимо этого, аэропорт Оренбурга в настоящее время также закрыт из-за проведения ремонтных работ, из-за чего ФК "Оренбург" приходится добираться на выезды через соседний Орск.
Личка: путь Оренбург-Москва-Хабаровск ещё ничего по сравнению с нынешними выездами на юг
Главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка рассказал о сложности выездов в города Юга России с закрытыми аэропортами.
Фото: ФК "Ростов"