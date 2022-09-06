"Зачем брать игрока в статусе лучшего бомбардира и держать в резерве? Для чего нужна была эта вся суета по поводу перехода? Планы, если честно, были другие, но "Ахмат" настоял. Тренер Талалаев звонил и просил, чтобы перешли в "Ахмат", - приводит слова Агаларова-старшего "Матч ТВ".
Напомним, Гамид Агаларов в летнее межсезонье перебрался в "Ахмат" и "Уфы". По итогам предыдущего чемпионата нападающий стал лучшим бомбардиром РПЛ, но его команда вылетела в Первую лигу.
После трансфера Агаларов провел пять матчей за грозненцев, в которых забил один гол. При этом Гамид ни разу не выходил в стартовом составе команды, а последние три тура и вовсе не появляется на поле, оставаясь все 90 минут на скамейке запасных.
Отец Агаларова: Талалаев просил, чтобы перешли в "Ахмат". Зачем брать лучшего бомбардира и держать в резерве?
Руслан Агаларов, отец форварда "Ахмата" Гамида Агаларова, выступил с критикой главного тренера грозненцев Андрея Талалаева.
Фото: ФК "Ахмат"