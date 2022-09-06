Напомним, "Ростов" в гостях обыграл "Торпедо" в матче 8-го тура РПЛ (1:0). Команда Валерия Карпина не могла открыть счет до самой концовки встречи, когда арбитр Ян Бобровский назначил одиннадцатиметровый в ворота москвичей за фол на Комличенко при подаче штрафного.
Футболисты "Ростова" в итоге трижды исполняли пенальти. В первых двух случаях ростовчане не сумели реализовать попытку, но арбитры заставляли перебивать удар с точки из-за выходов голкипера "Торпедо" Егора Бабурина с линии ворот. На третий раз "Ростов" все же смог забить и вырвал победу.
Источник: журналист Иван Карпов
Источник: ЭСК РФС признал ошибочным назначение пенальти в ворота "Торпедо", который "Ростов" перебивал дважды
Судья ошибочно назначил одиннадцатиметровый в ворота "Торпедо" в матче с "Ростовом" (0:1).
Фото: ФК "Торпедо"