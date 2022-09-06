- Эти механизмы есть, вы знаете. Но сперва решение должен принять сам игрок, у нас примеров натурализации достаточное количество, в том числе в футболе. Можно вспомнить Марио Фернандеса, Маринато Гильерме. Здесь вопросов с гражданством России не будет, если Норманн изъявит желание. Думаю, у Матиаса не возникнет никаких сложностей с получением российского паспорта, - передает слова Терюшкова "РБ Спорт".
26-летний норвежский опорный полузащитник Матиас Норманн, права на трансфер которого принадлежат "Ростову", перешел на правах аренды до конца сезона с правом выкупа в московское "Динамо". Ранее футболист пытался продолжить карьеру в Европе, но не смог найти походящего варианта за исключением итальянского "Лечче", контракт с которым сорвался после прохождения игроком медицинского осмотра. За переход в "Динамо" в Норвегии Норманна подвергли информационной обструкции и отстранили от выступлений за национальную сборную, в которой ранее он провел 12 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.
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Терюшков: у нас достаточно примеров натурализации. Если Норманн изъявит желание - вопросов с гражданством РФ не будет
Депутат Государственной Думы Роман Терюшков заявил о возможности натурализации полузащитника "Ростова" Матиаса Норманна, перешедшего на правах аренды в "Динамо".
Фото: ФК "Ахмат"