"Сделка по переходу Фернандеса в "Спартак" провалилась. Переговоры закончены. Почему сделка сорвалась? Это долгая история, но главная причина срыва трансфера — нынешний клуб игрока "Волос", - приводит слова агента Sport24.
Напомним, ранее "Спартак" вел переговоры с "Волосом" по трансферу испанского полузащитника Паоло Фернандеса. Примечательно, что футболист недолго выступал за греческую команду под руководством нынешнего тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля.
Сообщалось, что "Спартак" пытался заполучить полузащитника за сумму порядка 1 млн евро, а "Волос" не хотел отступать от 1,5 млн евро. Кроме того, СМИ называли в числе причин возможного срыва сделки агентскую комиссию и принципиальное нежелание "Волоса" продавать игрока в клуб, где работает его бывший тренер.
Агент Фернандеса: сделка по переходу Паоло в "Спартак" провалилась
Агент Альберт Ботинес, представляющий интересы полузащитника "Волоса" Паоло Фернандеса, рассказал, что его клиент не перейдет в "Спартак".
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