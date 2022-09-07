Как сообщает источник, первоначально основным вариантом Гонсалеса была "Валенсия", но ему не удалось договориться о переходе в испанский клуб.
После этого наиболее вероятен был именно переход в "Спартак", но в этот момент в Москве произошло убийство журналистки Дарьи Дугиной - дочери известного философа Александра Дугина. Сообщается, что это событие напугало семью футболиста и он отказался переходить в "Спартак".
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что экс-защитник "Марселя" Альваро Гонсалес близок к подписанию контракта со "Спартаком". В итоге 32-летний защитник перебрался в Саудовскую Аравию.
Источник: телеграм-канал журналиста Максима Никитина
Источник: испанский защитник Гонсалес отказался переходить в "Спартак" из-за убийства Дарьи Дугиной
Стали известны причины, которые повлияли на отказ Альваро Гонсалеса переходить в "Спартак".
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