"Я ничего не слышал об интересе к Педриньо. У меня нет информации для вас. У нас сегодня праздник в Бразилии, ничего не могу сказать", - цитирует агента "СЭ".
Напомним, ранее сегодня стало известно, что полузащитник "РБ Брагантино" Педриньо близок к переходу в "Локомотив". Как сообщает источник, "железнодорожники" заплатят за бразильца 3,5 млн евро. Кроме того, бразильский клуб сможет рассчитывать на 15 процентов с будущей перепродажи Педриньо.
Педриньо проводит нынешний сезон на правах аренды в "Америке". На его счету 34 матча во всех турнирах, в которых он отличился восемью голами и тремя результативными передачами. Срок его аренды истекает в декабре этого года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 1,8 млн евро. В этом году футболисту исполняется 23 года.
Агент Педриньо заявил, что не слышал об интересе "Локомотива" к игроку
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника "РБ Брагантино" Педриньо, заявил, что не знает о возможном трансфере его клиента в "Локомотив".
Фото: Digital/Gazeta do Povo