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Источник: "Ахмат" не смог договориться об аренде защитника ЦСКА

Защитник ЦСКА Матвей Лукин мог перебраться в "Ахмат".
Фото: соцсети Матвея Лукина
Как сообщает источник, "Ахмат" хотел договориться с ЦСКА об аренде защитника на этот сезон, но в итоге сторонам не удалось прийти к соглашению.

Матвей Лукин является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне он дебютировал за "армейцев", выйдя на замену в матче Кубка России против "Торпедо" (2:0), в котором он отметился результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Лукина в 50 тысяч евро. В этом году Матвею исполнилось 18 лет. На его счету один матч за сборную России до 17 лет.

Источник: Metaratings


Ахмат ЦСКА Российские трансферы
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