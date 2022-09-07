– "Урал" пока не завершил свою работу на рынке. Мы ждем новых игроков. Одного-двух футболистов должны успеть приобрести. Позиции? Пока это секрет, – приводит слова Иванова "РБ Спорт".
Трансферное окно в России закроется в ночь с 8 на 9 сентября (в 00:00 по московскому времени). По итогам восьми сыгранных туров "Урал" занимает последнюю строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда набрала всего одно очко – в выездном матче с воронежским "Факелом", который летом 2022 года поднялся из ФНЛ. Их очная встреча, которая состоялась 12 августа, закончилась нулевой ничьей.
Григорий Иванов: "Урал" пока не завершил свою работу на трансферном рынке
Президент "Урала" Григорий Иванов работу клуба в это трансферное окно.
Фото: ФК "Урал"