"Аренда Гаджимурадова в "Спартак"? Никуда никого не отдадим", - приводит слова Иванова "Чемпионат".
Напомним, ранее сегодня появилась информация, что "Спартак" пытается договориться с "Уралом" об аренде полузащитника Рамазана Гаджимурадова. Отмечалось, что клубы могут не успеть завершить сделку из-за того, что уже сегодня завершится трансферное окно.
Рамазан Гаджимурадов выступает за "Урал" с января прошлого года. С того момента полузащитник провел 46 матчей в составе команды, в которых забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи. В нынешнем сезоне на его счету семь выходов на поле без результативных действий.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гаджимурадова в 700 тысяч евро. Его контракт с "Уралом" рассчитан до лета следующего года. Ранее Рамазан играл за "Велес" и "СКА-Хабаровск".
Президент "Урала" Иванов: не отдадим Гаджимурадова в "Спартак"
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал слухи об интересе "Спартака" к Рамазану Гаджимурадову.
Фото: РПЛ