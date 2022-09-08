По сообщению источника, сейчас клубы РПЛ и РФС согласовывают коммерческий регламент, в котором идет речь и о призовых за участие и результат на групповой стадии. Так, по предварительным данным, за участие в матче положен бонус в 5 млн рублей, а за победу – еще 10 млн рублей. То есть, за один матч представитель РПЛ сможет заработать 15 млн рублей.
Напомним, что с текущего сезона введён новый формат розыгрыша Кубка России. На данный момент уже прошёл первый тур группового этапа. Второй тур состоится уже на следующей неделе. В рамках него состоятся такие матчи, как "Крылья Советов" – "Зенит", "Локомотив" – "Краснодар", "Динамо" – "Ахмат", "Спартак" – "Факел" и др. Игры пройдут 13, 14 и 15 сентября. Матчи первого этапа проходили 30 и 31 августа. Действующим обладателем Кубка России по футболу является московский "Спартак".
Источник: "РБ Спорт".
Источник: каждый клуб РПЛ за победу на групповом этапе Кубка России будет получать до 15 млн рублей
Названа сумма, которую клубы РПЛ смогут заработать за победу на групповом этапе Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"