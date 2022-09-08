– Педриньо – футболист топ-уровня, он просто туз в колоде любой команды. Он очень быстро адаптируется в России и скоро сможет появиться на поле, – приводит слова Гарсии "РБ Спорт".
Педриньо перешёл в "Локомотив" в последний день трансферного окна, 8 сентября. Футболисту сейчас 22 года, может играть и на левом, и на правом фланге атаки. За новый клуб будет выступать под 29-ым номером. "Локомотив" подписал контракт с игроком длительностью в четыре года.
Агент: Педриньо – футболист топ-уровня, он туз в колоде любой команды
Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия высказался о переходе Педриньо в московский "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив"