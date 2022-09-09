Футболист, чьим последним клубом был "Галатасарай", пребывает в статусе свободного агента и не выходил на поле с 24 апреля. Трансферное окно в РПЛ закрыто, но подписывать свободных агентов еще можно.
В составе стамбульского клуба Омар выступал с лета 2020 года. За "Галатасарай" он провел 20 матчей, в которых отметился 1 голевой передачей. Также футболист защищал цвета "Олимпиакоса", брауншвейгского "Айнтрахта", "Халл Сити" и "Фейеноорда".
В составе сборной Норвегии Эльабделлауи дебютировал в 2013 году и провел за национальную команду 49 матчей, на его счету 6 результативных пасов.
Источник: Sport24
Источник: "Спартак" интересуется бывшим капитаном сборной Норвегии Эльабделлауи
30-летний правый защитник Омар Эльабделлауи интересен "Спартаку".
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