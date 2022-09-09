По данным источника, , интерес к которому сегодня приписывали "Спартаку" в СМИ, не входит в селекционные списки клуба. Поэтому его приобретение не рассматривается.
Омар Эльабделлауи сейчас находится в статусе свободного агента после ухода из "Галатасарая" 1 сентября. В прошедшем сезоне норвежец провел семь матчей в чемпионате Турции, в которых отметился одной результативной передачей. До Турции защитник играл за "Олимпиакос", "Халл Сити" и "Айнтрахт" из Брауншвейга. Кроме того, футболист занимался в молодежной команде "Манчестер Сити", но так и не сыграл за основу английского клуба.
Источник: Metaratings
Источник: Эльабделлауи нет в селекционных списках "Спартака"
"Спартак" не интересуется норвежским защитником Омаром Эльабделлауи.
Фото: Getty Images