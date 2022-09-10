"Судейство? Это было убийство", - цитирует футболиста "Чемпионат".
Напомним, сегодня ЦСКА на своем поле принимал "Краснодар" в рамках 9-го тура Российской Премьер-лиги. "Армейцы" разгромили южан, забив три гола с пенальти, и сравнялись по количеству очков с лидирующим в чемпионате "Зенитом". Питерцы сыграют свой матч завтра – в гостях сине-бело-голубые сойдутся с "Оренбургом".
Сперцян – о работе судей на матче с ЦСКА: это было убийство
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян поделился мнением о качестве судейства в матче против ЦСКА.
Фото: ФК "Краснодар"