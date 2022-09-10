- В матче Российской премьер-лиги "Зенит" просто превосходит "Спартак" в мастерстве, что и доказали на поле. В матче легенд у красно-белых подъехали молодые ребята, хорошо выглядели. Поэтому и обыграли нас. Вот и всё, - передает слова Аршавина Sport24.
2 сентября в Москве состоялся матч легенд "Спартака" и "Зенита", в котором на поле вышли друг против друга звезды этих команд, игравшие в девяностые и нулевые годы, в том числе Андрей Аршавин. Красно-белые победили со счетом 2:1, на гол Игоря Денисова ответили точными ударами Роман Павлюченко и Александр Ширко. 4 сентября в матче 8 тура Российской премьер-лиги "Зенит" обыграл "Спартак" на выезде со счетом 2:1, забитыми мячами отметились Александр Соболев, Деян Ловрен и Андрей Мостовой.
"Подъехали молодые ребята, хорошо выглядели". Аршавин - о проигрыше "Зенита" "Спартаку" в матче легенд при победе в РПЛ
Экс-полузащитник "Зенита" Андрей Аршавин рассказал о причинах победы сине-бело-голубых над "Спартаком" в матче 8 тура РПЛ (2:1) при поражении в матче легенд (1:2).
Фото: РИА Новости