- Больше матчей из-за начавшегося Кубка - это плюс или минус? Это неплохо. Да, начали говорить, что практически все команды не ставят основные составы, и якобы интерес падает. Но давайте возьмем Лигу чемпионов, Лигу Европы - многие не всегда используют основной состав, что нормально. Мне нравится этот формат Кубка. Да, игр стало больше, нагрузка возросла, есть не самый приятный нюанс с точки зрения логистики - но это уже наша проблема, - цитирует Карпина "РБ Спорт".
В нынешнем сезоне Кубок России разыгрывается по формуле с групповым турниром для клубов Российской премьер-лиги, в котором все команды поделены на 4 группы по 4 участника, два лучших из которых попадут в верхнюю сетку плей-офф, а занявший третье место - в нижнюю сетку. "Ростов" выступает в группе С вместе с московским "Динамо", грозненским "Ахматом" и "Оренбургом". В первом туре группового этапа желто-синие победили на своем поле "Динамо" со счетом 2:0 благодаря дублю Егора Голенкова. Во втором туре "Ростов" 14 сентября также дома сыграет с "Оренбургом", который в стартовом матче уступил на выезде "Ахмату" (1:3).
Карпин: игр стало больше, нагрузка возросла, но мне нравится этот формат Кубка России
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказал мнение о новой формуле розыгрыша Кубка России, принятой в текущем сезоне.
Фото: ФК "Ростов"