- Стали ли мы или "Спартак" сильнее после прошлой встречи в Ростове? По нам, возможно, скажу после матча. А "Спартак", на мой взгляд, стал сильнее. Мне очень нравится, как играет команда. По игре с "Динамо" могли как минимум рассчитывать на ничью, и с "Зенитом" выглядели достойно. Все игроки выглядят лучше, чем в прошлом году. Это поднимает и уровень всей команды. Матчи играют по-разному - в прессинг, от обороны, на быстрых атаках, есть разнообразие. 100% - это работа нового главного тренера, - приводит слова Карпина "РБ Спорт".
11 сентября на "Ростов Арене" состоится матч 9 тура Российской премьер-лиги, в котором "Ростов" под руководством Валерия Карпина сыграет с московским "Спартаком" под началом испанца Гильермо Абаскаля. Обе команды набрали по 16 очков в 8 матчах, в промежуточной турнирной таблице по ходу 9 тура красно-белые занимают шестое место, желто-синие - седьмое. В апреле 2022 года "Ростов" победил на своем поле "Спартак" со счетом 3:2, в этой встрече московским клубом руководил итальянский наставник Паоло Ваноли, который покинул красно-белых по завершении сезона.
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Карпин: "Спартак" стал сильнее, мне нравится, как играет команда. 100% - это работа нового главного тренера
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал игру "Спартака", с которым желто-синие сыграют в рамках 9 тура РПЛ.
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