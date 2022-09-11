- Как мне в целом судейство в РПЛ этого сезона? Оно не улучшилось и не ухудшилось, а осталось на прежнем уровне. А проблемой являются вопросы трактовок, и это претензия не столько к арбитрам, а к тем, кто эти трактовки придумывает, - цитирует Карпина "РБ Спорт".
Ряд матчей Российской премьер-лиги текущего сезона завершился судейскими скандалами и привел к обращениям, поданным клубами в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой оценить работу рефери. Чаще всего споры возникают из-за моментов с трактовками допустимого уровня жесткости единоборств, контактом игроков в штрафной площади, попаданием мяча в руку.
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"Проблемой являются вопросы трактовок". Карпин оценил судейство в текущем сезоне
Главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин высказался об уровне и проблемах судейства в РПЛ.
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