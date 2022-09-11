Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
2 - 0 2 0
ТорпедоЗавершен
Факел
2 - 0 2 0
ЛокомотивЗавершен
Зенит
8 - 0 8 0
ОренбургЗавершен
Ростов
2 - 1 2 1
СпартакПерерыв
П1 1.57X 3.6П2 6.5

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Велес
1 - 2 1 2
РубинЗавершен
Акрон
2 - 2 2 2
РодинаЗавершен
Арсенал Тула
2 - 1 2 1
НефтехимикЗавершен
Волгарь
1 - 0 1 0
Волга УлЗавершен
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
УфаЗавершен
Краснодар-2
1 - 2 1 2
ЕнисейЗавершен
Шинник
1 - 0 1 0
КубаньЗавершен
Алания
4 - 2 4 2
КАМАЗ2 тайм
X 10.5П2 100

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Арсенал
Перенесён
Эвертон
Вест Хэм
Перенесён
Ньюкасл
Кристал Пэлас
Перенесён
Манчестер Юнайтед

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Реал Мадрид
4 - 1 4 1
МальоркаЗавершен
Эльче
1 - 4 1 4
АтлетикЗавершен
Хетафе
2 - 1 2 1
Реал Сосьедад2 тайм
П1 1.57X 3.3П2 7.75
Бетис
22:00
ВильярреалНе начат
П1 2.9X 3.45П2 2.48

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Аталанта
1 - 1 1 1
КремонезеЗавершен
Лечче
1 - 1 1 1
МонцаЗавершен
Болонья
2 - 1 2 1
ФиорентинаЗавершен
Сассуоло
1 - 3 1 3
УдинезеЗавершен
Лацио
1 - 0 1 0
Верона2 тайм
П1 1.1X 6.75П2 80
Ювентус
21:45
СалернитанаНе начат
П1 1.53X 4.3П2 6.4

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кельн
0 - 1 0 1
УнионЗавершен
Фрайбург
0 - 0 0 0
Боруссия МЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Страсбур
0 - 0 0 0
КлермонЗавершен
Анже
2 - 1 2 1
МонпельеЗавершен
Тулуза
1 - 0 1 0
РеймсЗавершен
Лорьян
3 - 2 3 2
НантЗавершен
Аяччо
0 - 1 0 1
НиццаЗавершен
Ренн
5 - 0 5 0
ОсерЗавершен
Монако
21:45
ЛионНе начат
П1 2.65X 3.5П2 2.65
Сделать ставку

Погребняк: "Зенит" — икона российского футбола, против них ни у кого нет шансов

Экс-форвард "Зенита" Павел Погребняк поделился эмоциями от победы сине-бело-голубых над "Оренбургом".
Фото: Матч ТВ
"Зенит" — это икона российского футбола на данный момент. В Санкт-Петербурге еще никто не смог набрать очки в игре с "Зенитом". Я думаю, так и будет продолжаться. Чемпионский футбол, чемпионская игра. "Оренбург" в прошлом матче обыграл "Химки". Но против "Зенита" ни у кого нет шансов", - цитирует экс-футболиста "СЭ".

Сегодня "Зенит" разгромил "Оренбург" в рамках девятого тура Российской Премьер-лиги – встреча завершилась со счетом 8:0 в пользу питерцев. Хет-трик на свой счет записал бразильский полузащитник хозяев поля Вендел.

Подопечные Сергея Семака продолжают лидировать в таблице национального чемпионата, имея на своем счету 23 очка после девяти матчей. В активе ближайшего преследователя – ЦСКА – 20 баллов.


Погребняк Зенит Оренбург
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Циннбауэр: "Факел" почти полным составом стоял в обороне, "Локомотиву" не повезло
Семак – после разгромной победы "Зенита": у "Оренбурга" было несколько очень опасных моментов
Личка: проиграть 0:8 – большой стыд, для "Зенита" это была очень лёгкая игра
Константин Лепехин: «Зениту» по силам забивать в каждом матче по 7-8 мячей эксклюзив
Михаил Кержаков прокомментировал ситуацию с возможным отказом Боснии от матча против сборной России
Погребняк: "Зенит" — икона российского футбола, против них ни у кого нет шансов
Баринов – после матча с "Факелом": стыдно друг другу в глаза смотреть 3
"Зенит" разгромил "Оренбург" в Санкт-Петербурге, Вендел оформил хет-трик 36
Циннбауэр – о поражении "Локомотива": не могу сказать, что соперник нас в чём-то превзошёл 5
Черышев дебютировал за "Венецию" в матче со "СПАЛом"
Наумов: бригада тренеров-гастарбайтеров из Германии добилась своего: они сделали из «Локомотива» команду-середняк 9 эксклюзив
Стало известно, почему Бальде и Николсон пропускают встречу с "Ростовом" 2
Уткин и Комличенко - в стартовом составе "Ростова". Селихов - в основе "Спартака" 7
"Зенит" в первом тайме забил 5 безответных мячей в ворота "Оренбурга" 8
Руководство «Ахмата» идет путем «Химок»? Грозненцы уволили Талалаева, с которым тур назад в меньшинстве обыграли «Локо» 2
Юрий Семин: что делать «Локомотиву»? Этот вопрос надо задать Плутнику и Леонченко эксклюзив
Аршавин: статистика указывает на то, что "Зенит" - самый популярный клуб в России 6
Гончаренко - о победе над "Торпедо": сегодня нам очень хотелось победить. Ситуация с пенальти перевернула игру
Смородская: Циннбауэр - следующий на увольнение из "Локомотива". Пора покончить с этим бардаком! 2
"Как получилось, так получилось. Принципиально не хочу говорить на эту тему". Самошников - о срыве трансфера в "Динамо"
"Факел" обыграл "Локомотив" и одержал первую победу в сезоне 30
"Облегчим правоохранительным органам работу". ЦСКА ответил на заявление "Краснодара" об ошибках судьи 18
Рахимич: только ЦСКА может конкурировать с "Зенитом". "Спартак" — нет 3
"Зенит" - "Оренбург": стартовые составы команд 4
Мостовой: меня не позовут возглавить "Ахмат", потому что бумажки нет. Хотя в "Сочи" Гаранин без нее тренирует 6
"Рубин" на последних минутах вырвал победу в матче с "Велесом"
СМИ: переговоры по переходу Захаряна в "Челси" продолжаются
Широков: если "Спартак" берет Мевлю, тогда я тоже еще смогу. Погребняк в форме 1
"Ахмат" объявил об увольнении Талалаева 13
Защитник "Краснодара" Сорокин: все пенальти в матче с ЦСКА по делу. Мы не наиграли на победу, выглядели плохо 10
Все новости
-