"Зенит" — это икона российского футбола на данный момент. В Санкт-Петербурге еще никто не смог набрать очки в игре с "Зенитом". Я думаю, так и будет продолжаться. Чемпионский футбол, чемпионская игра. "Оренбург" в прошлом матче обыграл "Химки". Но против "Зенита" ни у кого нет шансов", - цитирует экс-футболиста "СЭ".
Сегодня "Зенит" разгромил "Оренбург" в рамках девятого тура Российской Премьер-лиги – встреча завершилась со счетом 8:0 в пользу питерцев. Хет-трик на свой счет записал бразильский полузащитник хозяев поля Вендел.
Подопечные Сергея Семака продолжают лидировать в таблице национального чемпионата, имея на своем счету 23 очка после девяти матчей. В активе ближайшего преследователя – ЦСКА – 20 баллов.
Погребняк: "Зенит" — икона российского футбола, против них ни у кого нет шансов
Экс-форвард "Зенита" Павел Погребняк поделился эмоциями от победы сине-бело-голубых над "Оренбургом".
Фото: Матч ТВ