По данным источника, команды в ходе общего собрания проголосовали за перенос встреч 5 и 6 тура соревнования – матчи запланированы на 8-10 и 18-20 ноября. Коллективы согласны перенести игры на другие даты в связи с тем, что в этот период запланированы матчи сборной России.
Вероятно, осенняя часть сезона будет продлена. Отмечается, что "за" проголосовали 13 клубов лиги, 2 отдали голос "против" и 1 воздержался. Решение о переносе двух туров примет Российский футбольный союз.
Напомним, ранее стал известен расширенный список футболистов, получивших вызов в сборную России. Национальной команде предстоит сыграть контрольные матчи с Киргизией, Ираном, а также Боснией и Герцеговиной.
Источник: "РБ Спорт"
СМИ: клубы РПЛ готовы на перенос двух туров Кубка ради игр сборной России
Клубы Российской Премьер-лиги выступают за перенос двух туров группового этапа Кубка страны.
Фото: РФС