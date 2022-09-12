"Сперцян и Захарян - одинаково одаренные игроки. Не могу сказать, кто из них более талантливый. Два драгоценных камня РПЛ. Такие футболисты всегда украшают чемпионат. Жаль, что Эдуард не выступает за сборную России", - цитирует Семина Sport24.
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян в текущем сезоне провел 10 матчей во всех турнирах, на его счету 7 голов и 2 результативные передачи. В марте прошлого года 22-летний футболист дебютировал в составе сборной Армении. Контракт Сперцяна с "быками" рассчитан до лета 2026 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 млн евро.
Хавбек "Динамо" Арсен Захарян летом мог перейти в "Челси", но трансфер в лондонский клуб сорвался. В сезоне-2022/23 19-летний футболист провел 9 матчей за "Динамо", в которых забил 1 мяч и стал автором 2 голевых пасов. Его рыночная стоимость оценивается в 15 млн евро.
Семин: Захарян и Сперцян - два драгоценных камня РПЛ
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сравнил уровень игры полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна и хавбека "Динамо" Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Краснодар"