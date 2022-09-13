"Будем ли подписывать свободных агентов? Считаем, что на сегодняшний день состав полностью укомплектован, но тем не менее наша селекционная служба работает ежедневно. В случае возникновения интересного варианта ничего исключать нельзя", - цитирует Гафина Sport24.
Напомним, "Динамо" в летнее трансферное окно пополнилось пятью новичками. Бело-голубые приобрели за деньги Николаса Маричаля, Роберто Фернандеса и Николаса Нгамале. Кроме того, московский клуб подписал в качестве свободного агента израильского защитника Эли Даса и арендовал у "Ростова" Матиаса Норманна с правом выкупа.
После 9 туров "Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Славиши Йокановича 16 набранных очков.
В "Динамо" заявили, что еще могут подписать свободного агента, если возникнет интересный вариант
Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин рассказал, что клуб все еще могут пополнить новички.
Фото: ФК "Динамо"