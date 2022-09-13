"Да, меня можно назвать болельщицей "Динамо". Так исторически сложилось, что я выбрала этот футбольный клуб и не пожалела ни разу. Мой любимый футболист в "Динамо"? Я пока всех не выучила, так что пожалуйста не нагнетайте (смеется)", - цитирует Медведеву Sport24.
Евгения Медведева является двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию. Так же в активе россиянки две серебряных олимпийских медали и две победы на чемпионатах Европы.
После 9 туров "Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Славиши Йокановича 16 набранных очков. В эти минуты бело-голубые на своем поле встречаются с "Ахматом" во втором туре группового этапа Кубка России.
Фигуристка Медведева: меня можно назвать болельщицей "Динамо". Любимый футболист? Я еще не всех выучила
Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что болеет за футбольное "Динамо".
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