– Как футболист мне Захарян симпатичен. Он играет не на свой возраст – достаточно умно. Это только его заслуга, что за ним следят топ-команды. Если он будет продолжать работать, то обязательно уедет. Все большие клубы следят за всеми футболистами вне зависимости от того, русские они или нет. Поэтому и Арсен попал в их список. Значит, в нем видят потенциал и потенциал для роста. Я так понимаю, что проблема заключалась только в переводе денег. Если бы не эта ситуация, он бы уже перешел. Все зависит от Арсена – если продолжит хорошо играть, то не вижу никаких преград, чтобы зимой он уехал, – цитирует Газинского "СЭ".
Под конец летнего трансферного окна московское "Динамо" сообщило, что Арсеном Захаряном действительно интересовался лондонский "Челси". Английский клуб направлял в "Динамо" готовое предложение о покупке футболиста, но трансфер не состоялся из-за сложностей с переводом денег на счёт московского клуба. На данный момент 19-летний полузащитник продолжает выступать за "Динамо". В следующем туре московский клуб сыграет с лидером Российской премьер-лиги – "Зенитом" из Санкт-Петербурга. В предыдущем туре "Динамо" на выезде уступило "Сочи" со счётом 1:2. Арсен Захарян провёл на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметился. "Челси" на предыдущей неделе объявил о смене главного тренера – Тумаса Тухеля сменил экс-наставник "Брайтона" Грэм Поттер.
Газинский: не вижу никаких преград, чтобы Захарян уехал зимой в "Челси"
Полузащитник "Урала" Юрий Газинский прокомментировал интерес "Челси" к футболисту "Динамо" Арсену Захаряну.
Фото: Soccer.ru