"Зарема получила диплом МВА факультета футбола в университете Барселоны. Да факультет можно какой угодно закончить. В переходе вон столько дипломов продают! Можно и академиком стать, а толку?то от этого? Все расставляет на свои места только время и результат — а у нее результата нет. Повторюсь, ей надо на детей время и деньги тратить", - цитирует Заварзина "Матч ТВ".
Напомним, летом этого года стало известно, что "Лукойл" выкупил полный пакет акций "Спартака". В связи с этим Леонид Федун официально отошел от руководства клубом. Федун был владельцем "Спартака" с 2004 года.
Его супруга Зарема Салихова в мае прошлого года вошла в совет директоров "Спартака", из которого вышла уже 18 дней спустя, в связи с несогласием с назначением Руя Витории на пост главного тренера клуба. Салихова завела телеграм-канал, где критиковала работу действующих и бывших сотрудников красно-белых. Незадолго до ухода из "Спартака" Зарема заявила, что закончила университет Барселоны по направлению футбольного менеджмента.
Заварзин - об обучении Заремы в Барселоне: в переходе вон сколько дипломов продают! А толку?
Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин прокомментировал обучение супруги экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна в университете Барселоны.
Фото: соцсети Заремы Салиховой