"Почему я предпочёл "Динамо" швейцарскому чемпионату? "Динамо" — большой клуб с историей, я слышал о нём раньше. В "Динамо" мне рассказали о большом проекте на будущее, поэтому я здесь. Тут играл мой друг Н’Жи. Он всегда тепло отзывался о "Динамо", рассказывал какие-то вещи. Поэтому в переходе я даже не сомневался", - приводит слова Нгамале "Чемпионат".
Напомним, Николас Муми Нгамале перебрался в "Динамо" в конце летнего трансферного окна из швейцарского "Янг Бойз". Камерунский полузащитник дебютировал за бело-голубых вчера, 13 сентября в матче Кубка России против "Ахмата" (2:1). Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Нгамале в 4,7 млн евро. Его контракт с "Динамо" рассчитан до 2024 года.
Нгамале рассказал, почему принял предложение "Динамо"
Камерунский новичок "Динамо" Николас Нгамале объяснил решение перейти в клуб.
Фото: ФК "Динамо"