"Какая уже разница? Факт в том, что я остался в "Урале". Может, было предложение, а может, не было. Факт в том, что я здесь", - цитирует Гаджимурадова "Чемпионат".
Напомним, в конце летнего трансферного окна появилась информация, что "Спартак" пытается договориться с "Уралом" об аренде полузащитника Рамазана Гаджимурадова. В итоге сделка не состоялась.
Рамазан Гаджимурадов выступает за "Урал" с января прошлого года. С того момента полузащитник провел 46 матчей в составе команды, в которых забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи. В нынешнем сезоне на его счету девять выходов на поле, за которые он успел отдать одну результативную передачу.
Гаджимурадов прокомментировал слухи о том, что мог перейти в "Спартак"
Полузащитник "Урала" Рамазан Гаджимурадов отреагировал на информацию о том, что мог перейти в "Спартак" в конце трансферного окна.
Фото: РПЛ