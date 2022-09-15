"Своей игрой сегодня доволен. Забью ли я в третьем кубковом матче подряд? Хочется забивать в каждой игре", - цитирует Мелешина "СЭ".
"Спартак" на своем поле разгромил "Факел" во втором туре группового этапа Кубка России. Забитыми мячами отметились Павел Мелешин, Квинси Промес и Александр Соболев. Для 18-летнего Мелешина это уже второй гол в нынешнем розыгрыша турнира, до этого он принес победу над "Крыльями Советов" (1:0) в первом туре.
"Спартак" благодаря этой победе возглавил квартет B в Кубке России. Красно-белые опережают на три очка "Крылья Советов" и "Зенит".
Мелешин: доволен своей игрой сегодня. Хочется забивать в каждой игре
Форвард "Спартака" Павел Мелешин прокомментировал свое выступление после победы над "Факелом" (3:0).
Фото: ФК "Спартак"